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Polisten sahte dolar uyarısı

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Girne’de faaliyet gösteren 2 ayrı kumarhanede tedavüle sürülen sahte ABD dolarlarının tespitinin ardından polis vatandaşı uyardı.

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Polisten sahte dolar uyarısı
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Polis konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.
Tespit edilen sahte 50’lik ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle:  

“MB24413708C, MB 24416213C, MB24413472C, MB24413878C, MB24415550C, MB24414997C, MB24413088C, MB 24413502C, MB24415299C, MB24415764C, MB24414585C, MB24414971C, MB24414334C, MB24415849C, MB24414041C, MB24415870C, MB 4414495C, MB24412961C, MB 24416027 C, MB24415302C, MB24415159C, MB24415523C, MB24413308C, MB24416285C, MB24415215C, MB24415479C, MB24413960C, MB24412844C, MB24414650C, MB 24412418C, MB24415264C, MB24413996C, MB24412870C, MB24412448C, MB24415458C, MB24416318C, MB24413743C, MB24415048C, MB24412967C, MB24412558C, MB24412310C.”
-Olay
Girne’de faaliyet gösteren 2 ayrı kumarhanede, müşteri olarak bulunan 2 ayrı şahıs tarafından 50’lik banknotlardan oluşan toplam 2 bin 50 sahte ABD dolarının tedavüle sürüldüğü tespit edildi.
Polis, 25 ve 29 Mart tarihlerinde meydana gelen olayla ilgili tutukladığı K.K.'nin (E-47) tasarrufunda 50 ABD Doları, Y.U.’nun (E-30)  tasarrufunda ise 40 adet 50 ABD doları saptadığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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