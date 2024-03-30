Polisten sahte dolar uyarısı

Girne’de faaliyet gösteren 2 ayrı kumarhanede tedavüle sürülen sahte ABD dolarlarının tespitinin ardından polis vatandaşı uyardı.



Polis konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.

Tespit edilen sahte 50’lik ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle:



“MB24413708C, MB 24416213C, MB24413472C, MB24413878C, MB24415550C, MB24414997C, MB24413088C, MB 24413502C, MB24415299C, MB24415764C, MB24414585C, MB24414971C, MB24414334C, MB24415849C, MB24414041C, MB24415870C, MB 4414495C, MB24412961C, MB 24416027 C, MB24415302C, MB24415159C, MB24415523C, MB24413308C, MB24416285C, MB24415215C, MB24415479C, MB24413960C, MB24412844C, MB24414650C, MB 24412418C, MB24415264C, MB24413996C, MB24412870C, MB24412448C, MB24415458C, MB24416318C, MB24413743C, MB24415048C, MB24412967C, MB24412558C, MB24412310C.”

-Olay

Girne’de faaliyet gösteren 2 ayrı kumarhanede, müşteri olarak bulunan 2 ayrı şahıs tarafından 50’lik banknotlardan oluşan toplam 2 bin 50 sahte ABD dolarının tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Polis, 25 ve 29 Mart tarihlerinde meydana gelen olayla ilgili tutukladığı K.K.'nin (E-47) tasarrufunda 50 ABD Doları, Y.U.’nun (E-30) tasarrufunda ise 40 adet 50 ABD doları saptadığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

