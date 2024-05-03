Rum hükümeti Afrodit yatağıyla ilgili öneriyi ikinci kez reddetti

Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığının “Afrodit” yatağını idare eden konsorsiyumun önerisini yeteriz bulduğu için reddettiği bildirildi

Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı’nın Rum tarafının tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölgesinde” yer alan 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağını yöneten konsorsiyumun (Chevron, BG Cyprus ve New Med Energy) önerisini ikinci kez reddettiğinin dün teyit edildiği ifade edildi.

Enerji Bakanlığının “Afrodit” yatağını idare eden konsorsiyumun önerisini yeteriz bulduğu için reddettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, “Chevron’a 6 Aylık Süre- Bu Son Mu Olacak?” başlıklı haberinde, Chevron şirketinin yeni ve iyileştirilmiş önerisinin Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’ya 28 Mart tarihinde gönderildiğini ve bunun ilgili taraflarca incelendiğini kaydetti.

Gazete Papanastasiu’nun ise 30 Nisan tarihinde bir mektupla Chevron şirketine yanıt vererek, konsorsiyumun yeni önerisini reddettiğini belirtti.

“Elde ettiği bilgilere” göre Afrodit yatağını yöneten konsorsiyumun, yataktaki doğal gaz rezervinin yüzer üretim platformu (FPU) aracılığıyla çıkarılmasıyla ilgili olarak 2019 yılındaki ilk planda yer alan şartı yerine getirmeyi kabul ettiğini belirttiğini yazan gazete, bunun ilk başta reddedildiğini ifade etti.

Ancak Chevron şirketinin 28 Mart tarihli yeni ve güncellenmiş teklifinde 2019 yılındaki anlaşmanın belirlediği zaman çerçeveleri içerisinde, yatağın geliştirilmesi yönünde belirli zaman takvimleri içinde somut faaliyetlerde bulunmakla ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kaydeden gazete, ayrıca şirketin devletten ek mali taleplerde bulunduğundan söz edildiğini de belirtti.

Rum hükümetinin konsorsiyumun yeni önerisiyle birlikte, arzu edilen zaman çerçeveleri içerisinde Afrodit yatağının ticari olarak işletilmesiyle ilgili yeterli güvenceler verilmediğine karar verdiğini ve bu yüzden de Papanastasiu’nun 30 Nisan tarihli yeni mektubuyla bu öneriyi de reddettiğini kaydeden gazete, enerji bakanlığının dünkü açıklamasında konsorsiyumun yeni önerisinin iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Elde edinilen bilgilere göre, enerji bakanlığının mektubunun iki taraf arasındaki müzakerelerdeki çıkmazı kesinleştirmediğini ve şirketler grubuna 6 aylık yeni bir süre tanındığını belirten gazete, bu sürenin de geçmesiyle birlikte Rum hükümetinin konsorsiyumla olan iş birliği çerçevesinin yeniden değerlendirileceğini ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Üst Düzey Danışmanı Haralambos Ellinas ise konuyla ilgili açıklamasında, jeopolitik boyutlara sahip olan endişe verici gelişmelerden söz etti.

Politis gazetesi ise “Afrodit İçin Chevron Şirketine Uzatma- Afrodit İçin Altı Aylık Uzatma” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetiminin 12’inci parseldeki doğal gazın Güney Kıbrıs’a taşınmasıyla ilgili somut bir plan sunması için Chevron şirketine altı aylık bir süre daha tanıdığını yazdı.

Konuyla ilgili haberler Haravgi gazetesinde “Afrodit Yatağının Geliştirilmesi Yine Havada”, Alithia’da ise “Afrodit Resmen Kullanılamıyor” başlığıyla yer aldı.

