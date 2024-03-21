Sevenlerini üzdü

Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ülkemizin sevilen isimlerinden Pembe Koryürek bugün hayatını kaybetti.

Koryürek’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi, Cuma günü öğle namazından sonra Gazimağusa Mezarlığı’nda defnedilecek.





