DAÜ’de “Kadının Toplumdaki Rolü” konulu özel panel düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği sefiresi Av. Arb. Birgül Feyzioğlu’nun panelist olarak katılımı ile "Kadının Toplumdaki Rolü” konulu özel panel yapılacak.



Panelde, kadının toplumdaki rolü ve önemine vurgu yapılarak, kadının toplumdaki rolünü etkileyen faktörler üzerine güncel konular ele alınacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00’de İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA-5 Salonu'nda düzenlenecek panelin moderatörlüğü, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından yapılacak.Panelde, kadının toplumdaki rolü ve önemine vurgu yapılarak, kadının toplumdaki rolünü etkileyen faktörler üzerine güncel konular ele alınacak.