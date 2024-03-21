DAÜ’de “Kadının Toplumdaki Rolü” konulu özel panel düzenlenecek

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00’de İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA-5 Salonu'nda düzenlenecek panelin moderatörlüğü, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından yapılacak.
Panelde, kadının toplumdaki rolü ve önemine vurgu yapılarak, kadının toplumdaki rolünü etkileyen faktörler üzerine güncel konular ele alınacak.
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