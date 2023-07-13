Sevenlerini üzdü

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve Alphanews’da çalışan gazeteci Hatice Kerlo'nun annesi olan Emine Taşer Latif hayatını kaybetti.

Latif’in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Emine Taşer Latif’in cenazesi, bugün saat 17.00’de Larnaka Makenzi Müslüman Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



