Sevenlerini üzdü

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve Alphanews’da çalışan gazeteci Hatice Kerlo'nun annesi olan Emine Taşer Latif hayatını kaybetti.
Latif’in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Emine Taşer Latif’in cenazesi, bugün saat 17.00’de Larnaka Makenzi Müslüman Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.