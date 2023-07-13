DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları Hipokrat yemini etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak yürütülen Uluslararası Ortak Tıp Programı 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları Hipokrat yeminini ederek mesleğe ilk adımlarını attılar. 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü, saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen yemin törenine, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çinçin, Gazimağusa Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Fakülte Dekanları ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencisi Dr. İpek Zorba piyano dinletisi gerçekleştirdi. Tören, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Birincisi Dr. Salih Çanlar’ın mezunlar adına gerçekleştirdiği konuşmanın ardından fakülte yaş kütüğüne isim plakasını çakması ile devam etti.



“Her Birinize Olan İnancım Tam”

Törende son ders niteliğinde konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Uluslararası Ortak Tıp Programının 2023 yılı mezunlarının en mutlu gününü kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, programa ilk öğrencilerin 2012 yılında kayıt yaptırdığını ve ilk mezunlarını 2018 yılında verdiğini bildirdi. Söz konusu törenin kendisi için özel bir anlamı olduğunu aktaran Prof. Dr. Gökçora, bugün kendisinin fakültedeki son ders günü olduğunu da vurguladı.

Prof. Dr. Gökçora öğrencilere seslenerek “Donanımlı birer hekim olarak her birinize olan inancımız tam. Ancak öğrenme süreciniz devam ediyor, hatta asıl şimdi başlıyor. Hekimlik mesleğinizi yürütürken öğrenmeleriniz devam edecek. Birlikte çalışacağınız ekip arkadaşlarınızdan, kendi tecrübelerinizden öğrenmeye ve gelişmeye devam edeceksiniz, en önemlisi hastalarınızdan öğrenmeye devam edeceksiniz. Güçlü yönleriniz kadar eksikliklerinize, yanlışlarınıza, hatalarınıza açık olun. Etrafınızdakilerin eksikliklerini, hatalarını kucaklayabilin ve bunları birer öğrenme, gelişme fırsatına dönüştürün. Sağlık alanında yaşanan ve yaşanacak gelişimleri atlamayın. Yeni ortaya çıkan ve çıkacak olan hastalıklara, sağlık durumlarına açık olun. Sizler sadece iyi hekimler olarak değil, iyi araştırmacılar olarak da yetiştiniz. Her zaman teknolojik gelişmeleri takip ediniz. Tüm hayatınız boyunca etik ilkelerin savunucusu olunuz. Sizler benim bu programdan dekan olarak uğurladığım son mezunlarımsınız. Sizlerle, başarılarınızla gurur duyuyorum ve yenileri ile gurur duymaya devam edeceğimden eminim. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Bugün Hayallerinizin Başlangıç Günü”

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli gerçekleştirdiği konuşmasında, burada olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, tüm öğrencilere “Bugün doktor oldunuz. Hepinizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şehirli, bugün doktor olan tüm öğrencilerin velilerine ve eğitimlerine katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Şehirli, “Bugün yeni bir başlangıç, hayallerinizin başlangıç günü, yaşamınızda başarılar diliyorum, bu uzun yolda ailenize, arkadaşlarınıza ve en önemlisi kendinize zaman ayırın. Hepinizi tebrik ediyorum, yolunuz açık olsun.” dedi.



“Yolunuz Açık Olsun”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, bugün burada bulunmanın gurur verici olduğunu belirterek tüm mezunları tebrik etti. DAÜ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün verdiği kaliteli eğitim, araştırma olanakları ve topluma hizmetleri ile yoluna gelişerek devam etmekte olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, Tıp Fakültesi’nin kurulduğu günden beri önemli değerler yetiştirerek sürekli iyileştirme döngüsü içinde geliştiğini aktardı.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Hocanın, “Zorlu tıp eğitiminin sonuna geldiniz. Eminim insan hayatına dokunarak büyük katkılar sağlayacaksınız. DAÜ-MÜ Uluslararası Ortak Tıp Programı mezunu olarak her iki Üniversitenizi unutmadan bağlarınızı sürdüreceğinize eminim. Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“Hipokrat Yemini ile Doğru Yolda Kalacağınıza İnanıyorum”

Törende konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, “Bugün ne kadar heyecanlı ve mutlu olduğunuzu çok iyi biliyorum, çünkü yıllar önce sizin yerinizde ben de durmuş ve aynı duyguları yaşamıştım. Kalpten inanıyorum ki, edeceğiniz Hipokrat yeminiyle doğru yolda kalacaksınız. Yıllar boyunca süren tüm emeklerinizin karşılığında mezun olma hakkını kazandınız. Tıp mesleği sürekli özveri ve empati gerektiren bir meslektir. Uykusuz geceler geçirecek, yorgun düşeceksiniz ve bazen arkadaşlarınızın veya ailenizin önemli bir gününü kaçırabileceksiniz. Bir hastayı başarıyla tedavi etmenin getireceği mutluluk, bu mesleğin tüm zorluklarını silecektir. Her birinizin iyi bir doktor olacağına inanıyorum. Bu mesleği dünyanın her köşesinde insanlığa hizmet ederek sürdüreceksiniz. Hepinize gelecekteki yıllarınızda sonsuz başarılar ve mutluluklar dilerim” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ilk 3’e giren Dr. Salih Çanlar’a, Dr. Fatma İrden’e ve Dr. Göktürk Biner’e ödülleri Dr. Özcenk, Prof. Dr. Hocanın ve Dr. Kalfaoğlu tarafından takdim edildi. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları adına sembolik ağaç dikimi öğrenci temsilcisi Dr. Özde Buda tarafından gerçekleştirildi. Dr. Özcenk, Prof. Dr. Hocanın, Prof. Dr. Gökçora ve Prof. Dr. Şehirli’nin öğrencilere belgelerini takdim etmesinin ardından Prof. Dr. Gökçora eşliğinde Hipokrat yemininin okunması ile tören sona erdi.