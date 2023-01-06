Sevenlerini üzdü

Güzelyurt sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt bölgesinin sevilen esnaflarından olan Kasım Yoğunali bugün hayatını kaybetti.

Yoğunali’nin cenazesi yarın Güzelyurt Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında defnedilecek.

