Spor Dairesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Spor Dairesi emekli personeli, herkes tarafından sevip sayılan bir kişilik olan Zafer Aktöre bugün hayatını kaybetti.
Aktöre’nin cenazesi 07 Ocak 2023 Cumartesi günü Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.
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