Sevenleri yasta

Ülkemizin en doğusundaki yerleşim yerlerinden Dipkarpaz köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dipkarpaz köyü sakinlerinden İrfan Dindar bugün hayata gözlerini yumdu.
Dindar’ın cenazesi Dipkarpaz köyünde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dipkarpaz Kabristanlığı’na defnedildi.
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