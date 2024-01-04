banner913
banner932
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
16 0
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
15 0
 
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
24 0
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
32 0
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
32 0
İran'da kanlı saldırı
İran'da kanlı saldırı
13 0
Bedelli askerlik ücretine zam
Bedelli askerlik ücretine zam
44 0
banner996
banner985

Sevenleri yasta

banner989

banner974
Sevenleri yasta
banner971
Ülkemizin en doğusundaki yerleşim yerlerinden Dipkarpaz köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dipkarpaz köyü sakinlerinden İrfan Dindar bugün hayata gözlerini yumdu.
Dindar’ın cenazesi Dipkarpaz köyünde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dipkarpaz Kabristanlığı’na defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.