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Koopbank şanslıları hediyelerini aldı

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Koopbank’ın Optımum / Koop24 ve Hepi kampanyalarında Samsung 65’’ Uhd Smart tv kazanan müşteriler hediyelerini teslim aldı

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Koopbank şanslıları hediyelerini aldı
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Koopbank’ın Optimum / Koop24 ve HEPi yeni yıl kampanyalarında OptimumCard ve Koop24 kartları ve HEPi cüzdan bakiyesi ile kare kodu okutarak alışveriş yapan toplam 12 Koopbank müşterisi Samsung 65’’ UHD Smart TV sahibi oldu. Koopbank’ın Genel Müdürlük binasında Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekiliş ile Samsung 65’’ UHD Smart TV talihlileri belirlendi. Talihliler kazandıkları televizyonları Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli’nin de katılımı ile düzenlenen ödül töreninde teslim aldı.
OPTIMUM VE KOOP24 KAMPANYASINDA 10 ŞANSLI KİŞİYE HEDİYE
04 Aralık 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları Koopbank POS Cihazlardan yaptıkları alışverişlerin her 200 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler hediye sahibi oldu;
 
  1. Nermin Danış 
  2. Fahriye Züğürt
  3. Filiz Yeşilada
  4. Emel Silifkeli
  5. Şaziye İnce
  6. İrfan Derleyen
  7. Serpil Evrem 
  8. Ersin Kaşif
  9. Ayşem Mullacuma
  10. Turgay Katırcıoğlu

HEPi KAMPANYASINDA 2 ŞANSLI KİŞİYE HEDİYE
04 Aralık 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında HEPi cüzdan bakiyesi ile kare kodu okutarak anlaşmalı üye işyerlerindeki Koopbank POS Cihazlardan yaptıkları alışverişlerinin her 100 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler hediye sahibi oldu;
 
1. Özer Karanfiller
2. Huriye Özbilen Mahmutlar
KAMPANYALAR VE YENİ ÜRÜNLER HIZ KESMİYOR
Koopbank Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Kerem yaptığı açıklamada ülkenin lider bankası olan Koopbank’ın kullanıcılarına yönelik sürpriz kampanyalarının her yıl olduğu gibi 2024 yılında da devam edeceğini kaydetti.
 
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