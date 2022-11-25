Sevenleri yasta

Güzelyurt sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt sakini ve Gümrük Dairesi’nden emekli olan Sultan Omay dün akşam hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Omay, hayata tutunamayarak vefat etti.

Çevresince sevilen bir kişilik olan Sultan Omay, bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.



