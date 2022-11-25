Betmezoğlu ailesi çınarını kaybetti

Mesarya köylerinden Düzova sevilen bir çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Ülkemizin sevilen simalarından biri olan Nazım Betmezoğlu hayatını kaybetti.
Nazım Betmezoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Düzova Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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