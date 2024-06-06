Sevenleri şokta

Lefkoşa sevilen ve değerlibir simasının zamasız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakini olan, Ulusal Birlik Partisi'nde Örgüt Başkanlığı ve Parti Meclisi üyeliği görevlerinde bulunmuş, inşaat sektöründe önemli başarılara imza atmış olan iş insanı ATSA inşaat şirketi direktörü Ata Satur, yaşamını yitirdi.
Satur'un ani vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Ata Satur'un cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğlen namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
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