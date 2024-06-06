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Güney Kıbrıs'ta işsiz sayısı azaldı

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Güney Kıbrıs'ta işsiz sayısı azaldı
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Güney Kıbrıs’ta mayıs ayında kaydedilen işsiz sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 21.2 azaldı.
Alithia ve diğer gazeteler, mayıs ayında kayıtlı işsiz sayısının, 2023 yılının aynı ayna göre 2 bin 198 kişi azaldığını yazdı.
Haberde, geçen yıl 13 bin 104 olan kayıtlı işsiz sayısının bu yıl 10 bin 437 olduğu yer aldı.
 
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