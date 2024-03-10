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Sevenleri şokta

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Sevenleri şokta
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Girne sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girnenin sevilen siması, efendi kişiliği ile tanınan, kimseye zararı olmayan genç isim Ali Fahri bugün hayatını kaybetti.
Fahri'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zeytinlik Kabristanlığına defnedilecek.
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