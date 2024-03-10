Merve’li Türkiye bıraktığı yerden devam

Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi’den önemli bir başarı daha geldi. Merve, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı ile 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu kapsamında Gürcistan’da düzenlenen Bakuriani Etabı’nda şampiyon oldu.

Merve Çelebi, Simge Yalçın, Nursel Şencel ve Zeynep Dila Şahin’den oluşan Türkiye 1 takımı ile mücadele ederken ilk maçta Türkiye 2, ikinci maçta Gürcistan, üçüncü maçta Macaristan 1 ve dördüncü maçta Macaristan 2 takımını 2-0’lık skorlarla yenerek yarı final vizesi aldı.

Yarı finalde Gürcistan’ı 2-1 yenen Merve’li Türkiye 1 takımı, finalde Türkiye 2 takımını 2-0 yenerek şampiyon oldu.

