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Sevengül ailesi yasta

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Sevengül ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen çınarlarından olan Ülkü Sevengül bugün hayata gözlerini yumdu.
Gazeteci Mert Özdağ’ın nenesi olan Ülkü Sevengül’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın (3 Haziran) Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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