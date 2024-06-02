Tatar: “Anadolu’dan gelenlerin örf, adet ve gelenekleri KKTC’nin zenginliğidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı iş birliği ile düzenlenen 7. Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ni ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa’da Maraş Bölgesi’nde Anadolu kültürünü yaşatma etkinliğinde bulunmaktan duyduğu mutluğu ifade etti.Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Anadolu’nun Kıbrıs Türkü için çok anlamlı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Anadolu Türkiye’dir, Türkiye Anavatandır” dedi.1963-1974 yılları arasında Mehmetçik’in adaya gelmesi ve Mücahitle buluşarak Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşturması için beklediklerini anlatan Tatar, 1974 öncesinde çok sayıda masum sivil Kıbrıs Türkü’nün katledildiğini hatırlattı.20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yılının kutlanacağına dikkat çeken Tatar, “Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, hürriyetimizi ve insanca yaşamayı bu tarihten sonra kazandık” dedi.Tatar, 1974 yılından sonra Anadolu’dan ve Güney’den gelenlerle kültürler kaynaştığını anlatarak, kültür ve sanatı geleceğe taşımanın halk olmanın gerekliliği olduğunu kaydetti.Anadolu’dan gelenlerin örf, adet ve geleneklerinin KKTC’nin zenginliği olduğuna vurgu yapan Tatar, “Azim ve inançla doğru yoldan yürümeye devam edelim” ifadelerini kullandı.Dünyanın Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk ve iki ayrı demokrasi olduğunu bildiğine vurgu yapan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle yeni ve resmî müzakerelere başlanacağına dikkat çekti.Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yürütülen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm siyasetinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklendiğini aktaran Tatar, KKTC’nin varılacak anlaşmanın parçası olacağını kaydetti.