Serhatköy Niyazi abisine ağlıyor

Güzelyurt bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Serhatköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Serhatköy'ün sevilen simalarından olan Niyazi Beteri dün vefat etti.

Beteri'nin vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.

Niyazi Beteri'nin cenazesi bugün Lefkoşa Mezarlığı'nda kılınan öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.