Miracle Karşıyaka’da kamp Pazartesi başlıyor

AKSA Süper ligde ilk devreyi 21 puanla sekizinci sırada bitiren Miracle Karşıyaka’nın 5 günlük Acapulco kampı 8 Ocak Pazartesi başlıyor. Devre arasını yurtiçinde Acapulco’da geçirecek olan Miracle Karşıyaka Acapulco’da çift idmanla devre arası hazırlıklarına devam edecek. Teknik direktör Caner Oshan nezaretinde Acapulco’da 5 günlük kamp yapacak olan Miracle Karşıyaka 12 Ocak Cuma günü kampı noktalayacak.

