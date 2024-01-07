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Miracle Karşıyaka’da kamp Pazartesi başlıyor

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Miracle Karşıyaka’da kamp Pazartesi başlıyor
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AKSA Süper ligde ilk devreyi 21 puanla sekizinci sırada bitiren Miracle Karşıyaka’nın 5 günlük Acapulco kampı 8 Ocak Pazartesi başlıyor. Devre arasını yurtiçinde Acapulco’da geçirecek olan Miracle Karşıyaka Acapulco’da çift idmanla devre arası hazırlıklarına devam edecek. Teknik direktör Caner Oshan nezaretinde Acapulco’da 5 günlük kamp yapacak olan Miracle Karşıyaka 12 Ocak Cuma günü kampı noktalayacak.
 
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