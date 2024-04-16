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Sarper ailesi çınarına ağlıyor

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Sarper ailesi çınarına ağlıyor
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Sarper ailesinin çınarı Dudu Sarper bugün vefat etti.
Mehmetçik Developments kurucusu Saffet Sarper’in annesi olan Dudu Sarper’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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