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GÜÇ-SEN’de Başkan Ediz Kanatlı

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GÜÇ-SEN’de Başkan Ediz Kanatlı
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Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni görev dağılımını yaptı.

Ediz Kanatlı’nın başkan olduğu GÜÇ-SEN’de görev dağılımı şu şekilde duyuruldu:

 “Ediz Kanatlı-Başkan, Mustafa Cesuroğlu-Genel Sekreter, Halil Çeliktaş- Genel Sekreter Yardımcısı (Dış İlişkiler), Fehim Yeltekin- Genel Sekreter Yardımcısı (İdari İlişkiler), Yusuf Yıldızev-Mali Sekreter, İlker Çalıkuşu- Örgütlenme Sorumlusu, Gürkan Azmidolu-Eğitim Sorumlusu, Orçun Çakır- Üye Sorunlar Sorumlusu, Türkan Demirer- Sosyal İşler Sorumlusu, Halil Dümenci- Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Mahmut Tatlıcalı- Lefkoşa Bölge Sorumlusu, Gülüm Gül- Mağusa Bölge Sorumlusu, Arzu Sarpten- Girne Bölge Sorumlusu, Ömür Akyüz- Ercan Bölge Sorumlusu, Hüseyin Arslan- Gemikonağı Bölge Sorumlusu

Denetleme Kurulu: Gökhan Aksoy, Hüseyin Derin, Sergen Görgüner

Disiplin Kurulu: Ali Özkantürk, Barış Doğanbay, Hüseyin Araz

Emekliler Koordinasyon Kurulu: Derviş Dağman, Erol Emin, Hüseyin Müezzin, Mehmet Öğüç, Mehmet Tosun”

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