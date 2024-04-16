GÜÇ-SEN’de Başkan Ediz Kanatlı

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni görev dağılımını yaptı.
Ediz Kanatlı’nın başkan olduğu GÜÇ-SEN’de görev dağılımı şu şekilde duyuruldu:
“Ediz Kanatlı-Başkan, Mustafa Cesuroğlu-Genel Sekreter, Halil Çeliktaş- Genel Sekreter Yardımcısı (Dış İlişkiler), Fehim Yeltekin- Genel Sekreter Yardımcısı (İdari İlişkiler), Yusuf Yıldızev-Mali Sekreter, İlker Çalıkuşu- Örgütlenme Sorumlusu, Gürkan Azmidolu-Eğitim Sorumlusu, Orçun Çakır- Üye Sorunlar Sorumlusu, Türkan Demirer- Sosyal İşler Sorumlusu, Halil Dümenci- Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Mahmut Tatlıcalı- Lefkoşa Bölge Sorumlusu, Gülüm Gül- Mağusa Bölge Sorumlusu, Arzu Sarpten- Girne Bölge Sorumlusu, Ömür Akyüz- Ercan Bölge Sorumlusu, Hüseyin Arslan- Gemikonağı Bölge Sorumlusu
Denetleme Kurulu: Gökhan Aksoy, Hüseyin Derin, Sergen Görgüner
Disiplin Kurulu: Ali Özkantürk, Barış Doğanbay, Hüseyin Araz
Emekliler Koordinasyon Kurulu: Derviş Dağman, Erol Emin, Hüseyin Müezzin, Mehmet Öğüç, Mehmet Tosun”