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Salih Sancarlı hayatını kaybetti

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Salih Sancarlı hayatını kaybetti
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Serdarlı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün sevilen çınarlarından olan ve Haspolat İlkokulu öğretmenlerinden İpek Özmatyatlı'nın sevgili babası Serdarlılı Salih Sancarlı bugün hayatını kaybetti.
Salih Özmatyatlı'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Serdarlı Kabristanlığı'na defnedildi.
Haspolat İlkokulu müdür, öğretmen ve çalışanları da yaptığı açıklamayla Salih Sancarlı'nın vefatından duyulan üzüntüyü paylaşırken, İpek öğretmen nezdinde merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı diledi.
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