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Alkışlar Kuzey’e

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Alkışlar Kuzey’e
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2024 Kickboks Ligi 1. Ayak müsabakaları ve Dr. Fazıl Küçük 2. Lider Kupası maçları bugün gerçekleşti. 
Cyprus Bull and Lion Sport Club ve GAU International American Elementary School öğrencisi Salih Kuzey Arıklı gerçekleştirilen yarışmada 2. oldu.
Kuzey'in antrenörü Muhammet Abacılar 
"Kuzey, gösterdiği ilk maçtaki performansı ile geleceğe yönelik önemli bir sinyal verdi. Yarışmaya kısa zamanda hazırlanıp hırsı ile seyircilerinde sempatisini kazanan Kuzey'den yakında çok daha iyi başarılar bekliyorum "dedi

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