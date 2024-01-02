Refakatçi olarak kaldığı hastanede ölü bulundu

Girne bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde refakatçi olarak bulunan 77 yaşındaki Naciye Aligüllü dün hemşire tarafından ölü olarak bulundu.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde, refakatçi olarak bulunan Girne’de sakin Naciye Aligüllü dün saat 08.30 sıralarında görevli hemşire tarafından ölü olarak bulundu.
Aligüllü'nün cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.