Refakatçi olarak kaldığı hastanede ölü bulundu

Girne bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde refakatçi olarak bulunan 77 yaşındaki Naciye Aligüllü dün hemşire tarafından ölü olarak bulundu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde, refakatçi olarak bulunan Girne’de sakin Naciye Aligüllü dün saat 08.30 sıralarında görevli hemşire tarafından ölü olarak bulundu.

Aligüllü'nün cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi.



