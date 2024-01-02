2023'ü Kervansaray'da uğurladılar

31 Aralık günü Girne bölgesinin güzel plajlarından biri olan Kervansarayda gençler denize girdi.Organizasyonu 12 yaşındaki Atlas Sarıkaş‘ın yaptığı yıla veda etkinliği ilk kez Kervansaray Plajında yapıldı.Atlas bunun gelenekselleşmesi için seneye 'kukuletanı al gel sen de, eskiyi eskimişi geride bırak' sloganıyla gençleri Kervansaray Plajına davet etti.Bu yılki etkinliğe gelen gençlere sıcak çikolata ve marshmallow ikram edildi.