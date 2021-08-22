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Polis teşkilatını şok eden ölüm

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Polis teşkilatını şok eden ölüm
Lefkoşa'nın ve Polis Genel Müdürlüğü öğle saatlerinde aldığı acı haberle sarsıldı.
Lefkoşa'nın sevilen simalarından olan ve 30 yıldan fazla bir süredir Polis teşkilatında görev yapmakta olan Ahmet İmamzade bugün öğle saatlerinde ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Fanatik Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen ve uzun yıllardır Lefkoşa mahkemelerinde görev yapmakta olan İmamzade'nin ani vefatı ailesi, sevenleri ve polis teşkilatında şok etkisi yaptı.
İmamzade'nin yarın fenedilecği bildirildi.
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