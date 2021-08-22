Aşı sertifikasının barkodunu dövme yaptıran genç sosyal medyada gündem oldu

talya’da aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptıran 22 yaşındaki üniversitesi öğrencisi sosyal medya fenomeni oldu

Ülkenin güneyindeki Reggio Calabria kentinde yaşayan Andrea Colonnetta isimli genç, iki doz aşı olduğunu kanıtlayan barkodunu diğerlerinin yaptığı gibi ne akıllı telefonuna yüklemek ne de yazıcıdan bir çıktısını almak yerine doğruca dövme sanatçısı Gabriele Pellerone stüdyosuna gitmeyi tercih etti.

İtalyan basınına konuşan genç, “Kesinlikle orijinal bir şey yapmayı tercih ettim, farklı olmayı seviyorum.” diyerek duygularını dile getirirdi.

İtalyan genç, kolundaki barkodlu dövme ile McDonald’a girişi sırasında yapılan kontrolün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından kısa sürede “tıklanma” rekoru kırarak, “viral” oldu.

İtalya’da 6 Ağustos’tan bu yana sinema, müze, kapalı yerlerdeki restoran ve kafelere gitmek isteyenlere iki doz aşı, son 48 saatte Covid-19 testinin negatif çıkması veya kısa süre önce hastalıktan iyileştiğini kanıtlayan barkodlu “Covid sertifikası” gösterme zorunluluğu getirildi.