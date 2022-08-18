banner762
banner815
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
13 0
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
9 0
 
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
27 0
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
17 0
Düğün trafiği bezdirdi
Düğün trafiği bezdirdi
48 0
Tüp bebek merkezinde skandal !
Tüp bebek merkezinde skandal !
122 0
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
14 0
banner797

Polis camiasını şok eden veda

banner476

banner825
Polis camiasını şok eden veda
Polis teşkilatı sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin şokunu yaşıyor.
Polis Genel Müdürlüğü'nden Ocak ayında emekli olan ve teşkilat içinde çok sevilen bir subay olarak bilinen emekli olan Polis amiri Aydın Arıl bu sabaha doğru hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de sakin 56 yaşındaki Aydın Arıl’ın, bugün sabah 04.45'te, Güzelyalı’da kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği açıklandı.
Aydın Arıl bugün ikindi namazına müteakip Lefkoşa'da İsmail Safa Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.