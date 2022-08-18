Polis camiasını şok eden veda

Polis teşkilatı sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Polis Genel Müdürlüğü'nden Ocak ayında emekli olan ve teşkilat içinde çok sevilen bir subay olarak bilinen emekli olan Polis amiri Aydın Arıl bu sabaha doğru hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de sakin 56 yaşındaki Aydın Arıl’ın, bugün sabah 04.45'te, Güzelyalı’da kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Aydın Arıl bugün ikindi namazına müteakip Lefkoşa'da İsmail Safa Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.