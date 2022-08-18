Mayıs 2022’ye ait ek mesailer bugün ödendi

Maliye Bakanı Alişan Şan, Mayıs 2022’ye ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.

Bakan Şan yaptığı açıklamada, Mayıs 2022’e ait ek mesailer için toplam 26 milyon, 867 bin, 797 TL, 40 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.

