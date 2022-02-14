Paşaköy yasta

Mesarya bölgesi köylerinden Paşaköy bir çınarını daha yitirdi.

Paşaköy’ün sevilen sayılan isimlerinden Nahide Binboğa yaşamını yitirdi.

Paşakoy eski belediye başkanın Özel Binboğa’nın eşi olan Nahide Binboğa’nın vefatı başta Paşaköy'de ve Mesarya'da büyük üzüntü yarattı.

Binboğa geçtiğimiz Cuma günü kılınan cenaze namazı sonrasında Paşaköy'de defnedildi.

