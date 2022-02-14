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Paşaköy yasta

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Paşaköy yasta
Mesarya bölgesi köylerinden Paşaköy bir çınarını daha yitirdi.
Paşaköy’ün sevilen sayılan isimlerinden Nahide Binboğa yaşamını yitirdi.
Paşakoy eski belediye başkanın Özel Binboğa’nın eşi olan Nahide Binboğa’nın vefatı başta  Paşaköy'de ve Mesarya'da büyük üzüntü yarattı.
Binboğa geçtiğimiz Cuma günü kılınan cenaze namazı sonrasında Paşaköy'de defnedildi.
 
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