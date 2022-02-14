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Sadıkoğlu'nun da testi pozitif

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Sadıkoğlu'nun da testi pozitif
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Genel durumunun iyi olduğunu ve bunu 4 doz aşılı olmasına bağlayan Başkan Sadıkoğlu, karantina süresi tamamlanana kadar çalışmalarını evden yürüteceğini ifade etti.
Başkan Sadıkoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:
“Herkese merhaba; Cumartesi günü yaptırdığım ve negatif çıkan Covid-19 testimi, bazı belirtilerin geçmemiş olması nedeniyle tekrarladım ve test sonucum bugün pozitif çıktı. 4 doz aşılı olmam sayesinde Allah'a şükürler olsun ki ses tonumda yaşadığım değişiklik dışında genel durumum iyi. Koronavirüs tedbirleri gereği kendimi hemen ev karantinasına almış bulunmakla beraber çalışmalarımıza da bir süreliğine evden devam edeceğim. Hepinize sağlık diliyor, sağlıklı günlerde yeniden bir arada olmayı temenni ediyorum.”
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