Paşaköy Erbil abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Paşaköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Paşaköy sakinlerinden, sevilen sima, değerli insan Erbil Şefki dün vefat etti.

Şefki’nin cenazesi bugün Paşaköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Paşaköy Kabristanlığına defnedildi.

