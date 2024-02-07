Yine iş kazası: 1 yaralı

Girne’de bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 4,20 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi Osman Şen’in (E-37) tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
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