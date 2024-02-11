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Öztürk ailesi çınarına ağlıyor

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Öztürk ailesi çınarına ağlıyor
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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden Öztürk ailesinin çınarı Cahit Öztürk bugün hayata gözlerini yumdu.
1931 doğumlu olan Öztürk'ün vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Merhumuncenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
 
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