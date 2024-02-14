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Özsezer ailesi yasta

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Özsezer ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Dikmenli olan Özsezer ailesinin sevilen, yardımsever siması Fezile Özsezer bugün vefat etti.
Özsezer’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteaki cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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