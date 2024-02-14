Northernland Kıbrıs Kupası’nda 2. Tur maç sonuçları

Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalistler belirlendi. Bugün oynanan maçlar sonucunda çeyrek finale kalan 8 takım belirlenmiş oldu.
Northernland Kıbrıs Kupası 2ç tur maç sonuçları:
Doğan Türk Birliği – Lefke: 4 – 2
CB Gençlik Gücü – Cihangir 0 – 0 (Pen. 3 – 4 )
Pera L. G. Birliği – M. Karşıyaka: 1 – 3
Yalova – Göçmenköy: 0 – 2
Yeniboğaziçi – Tremeşeli H. Dumlupınar: 2 – 4
K. Kaymaklı – Yenicami: 0 – 1
A. Yeşilova – M. Değirmenlik : 0 – 2
Mesarya – Mağusa T. Gücü: 1 – 3
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