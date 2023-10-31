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Özsakin ailesi yasta

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Özsakin ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen sayılan ailelerinden Özsakin ailesinin annesi Elmaziye Özsakin dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Özsakin’in cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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