Lefke'de pazar günü Hurma Festivali var

Lefke bölgesinin simgelerinden hurmanın hasat dönemi her yıl düzenlenen Lefke Hurma Festivali bu yıl Pazar günü yapılıyor.

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin iş birliğinde organize edilen festivalde hurma ürününün tanıtım ve pazarlanmasına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Ülkenin en fazla sayıda hurma ağacı barındıran cittaslow Lefke’deki festivalde hurma yetiştiricileri toplanan hurmalar, hurma macunu gibi yan ürünler ve diğer bölgeye özel ürünleri satışa sunacak.

Festival saat 09.30’da kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başlayacak. İki toplumlu Kıbrıs Havaları Derneği’nin de sahne alacağı festivalde gün boyunca halk dansları gösterileri, müzik dinletileri ve konserler yer alacak. Festivalde Grup Baria, Grup Sol Anahtarı, Arda Gündüz, Pembe Coşkun, Ufuk Dora ve Yunus Erhan konser verecek.

Hurma temalı yarışma ve atölye çalışmalarının yapılacağı festivalde “Ali Polili’nin gözünden Lefkem” gözünden fotoğraf sergisi düzenlenecek.

Festival boyunca Şampiyon Melekler anısına etkinlikler de yapılacak.

