Özenir ailesi yasta

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Karpaz bölgesinin Balalan köyünden olup uzun yıllardan beridir Gazimağusa’da yaşamını sürdüren Osman Özenir dün vefat etti.

Özenir’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.

