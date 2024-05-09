Levent, fark yaratıyor

Damdelen Petrol U 16 adınlar Ligi’nde Levent, Akdeniz Spor Birliğini 108-30 mağlup etti,
Yenilgisiz lider Levent, Akdeniz Spor Birliği karşısında baştan sona üstün oynayarak maçı 108-30 kazandı.
Levent oynadığı 6. maçından da 6. galibiyetini aldı.
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