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Özener ailesi yasta

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Özener ailesi yasta
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Gönyeli sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çevresi tarafından sevilen, sayılan isim Şerife Özener yaşamını yitirdi.
Özener'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntüye boğdu.
Merhumenin cenazesi 17 Nisan 2024 Çarşamba günü (yarın) öğle namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
 
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