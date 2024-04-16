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Girne’de bir kumarhanede 101 bin ABD Doları çalındı

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Girne’de bir kumarhanede 101 bin ABD Doları çalındı
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Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede, sahte faturalarla 101 bin 89 ABD Doları çalındı. Mesele ile ilgili 3 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni'ne göre, Temmuz 2022 ile Mart 2024 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede çalışan B.Ü. (E-46) ve H.A.’nın (E-36), bir reklam şirketinden kumarhane için satın alınan çeşitli ürünleri olması gerektiğinden fazla gösterip, kumarhaneye ait toplam 228 adet faturayı sahteleyerek toplam 101 bin 89 ABD dolar temin ettikleri tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen N.C. (K-39) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
 
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