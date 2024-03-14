Özdenak ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakini Özdenak ailesinin sevilen siması Hasan Özdenak vefat etti
72 yaşındaki Özdenak'ın vefatı ailesi başta olmak üsere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa'da ismail Safa camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.