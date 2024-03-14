Özdenak ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakini Özdenak ailesinin sevilen siması Hasan Özdenak vefat etti

72 yaşındaki Özdenak'ın vefatı ailesi başta olmak üsere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa'da ismail Safa camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.