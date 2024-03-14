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Fenerbahçe, çeyrek finalde

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Fenerbahçe, çeyrek finalde
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk etti.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 3-0'lık skor avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın tek golünü 68. dakikada Rasmussen kafa vuruşuyla attı.
Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi yarınki kura çekiminde belli olacak.
 
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