Fenerbahçe, çeyrek finalde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk etti.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 3-0'lık skor avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın tek golünü 68. dakikada Rasmussen kafa vuruşuyla attı.
Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi yarınki kura çekiminde belli olacak.
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