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Özberkman ailesi yasta

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Özberkman ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İş dünyasının tanınmış isimlerinden, Oero Trading LTD’nin direktörü Bertan Özberkman’ın annesi Neriman Özberkman hayatını kaybetti.
Özberkman’ın vefatı başta ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün İsmail Safa Camisinde kılınan öğle namazının ardından cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
 
 
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