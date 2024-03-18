Asbuzu U16 Bölge Karmalarında Lefkoşa-Mesarya finali

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda finalin adı Lefkoşa Karması ile Mesarya Karması oldu.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan iki ekip 19 Mart 2024 Salı (yarın) saat 18.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.