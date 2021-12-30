Ozanköy, Saime ablasına ağlıyor

Girne bölgesinin şirin köylerinden Ozanköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çevresinde çok sevilen biri olan, dünyalar iyisi Saime Kurtarıcıeller, dün hayatını kaybetti.

Saime Kurtarıcıeller’in cenazesi bugün Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisinde kılınan öğle namazından sonra, Ozanköy mezarlığına defnedildi.





