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Polisten sürücülere uyarı

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Polisten sürücülere uyarı
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Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıyla sürücülerin araç kullanırken dikkatli olunması istendi.
Polisten yapılan uyarı şöyle:
Sürücülerin Dikkatine
Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle, bazı yollarda görüş mesafesi zaman zaman azalmaktadır. Ayrıca yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücülerin yaya, yol ve trafik güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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