Övgü ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Dikmen’li olup bir süreden beridir hayatını Lefkoşa’da sürdüren Nevin Övgü vefat etti.

Nevin Övgü’nün cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.

